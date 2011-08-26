Україна володіє до 8% обсягів світового запасу метану – Янукович

Україна володіє додатковим енергетичним ресурсом – шахтним газом метаном, обсяги якого в країні значні й становлять до 8% наявних світових запасів цього енергоносія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в Донецьку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на Всеукраїнських урочистих зборах, присвячених Дню шахтаря.

«За наявними оцінками, у вугільних пластах України запаси газу метану оцінюються в близько 12 трильйонів кубометрів, а це 4–8% наявних світових запасів цього енергоносія», - констатував В.ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що країні потрібно використовувати ці запаси, розвивати видобуток метану, що також приведе й до збільшення безпеки шахтарів.

«Розвиток його (метану) видобутку – це підвищення безпеки праці шахтарів, сотні нових робочих місць у вугільних регіонах, освоєння сучасних технологій і, що дуже важливо – зміцнення енергетичної безпеки країни», – заявив В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він додав, що, саме «модернізація вугільної промисловості дозволить ефективно використовувати додатковий енергетичний ресурс – газ метан».