Янукович: ККД теплогенеруючих компаній України має бути на рівні євростандартів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що коефіцієнт корисної дії теплогенеруючих компаній України має бути на рівні європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у своєму виступі в Донецьку на Всеукраїнських урочистих зборах, присвячених Дню шахтаря.

Кажучи про необхідність модернізації і техпереозброєння підприємств вугільної промисловості України, Президент також зазначив, що «нам потрібна більш довершена інфраструктура вуглекористування». При цьому він відзначив, що потрібні не лише більш довершена інфраструктура з доставки вугілля і доступність його ціни, а й «сучасне устаткування наших теплогенеруючих компаній, котельних, які повинні мати ККД на рівні європейських стандартів».

«Ми також створимо можливості для використання вугілля як вигідної і головне – доступної альтернативи іншим дорогим видам палива там, де це доцільно і можливо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.