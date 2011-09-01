На Прикарпатті викиди шкідливих речовин у повітря зросли на понад 44% - до 114,6 тис.т

З січня по червень від стаціонарних джерел забруднення підприємств Івано-Франківської області, взятих на облік державним управлінням охорони навколишнього природного середовища, викиди у повітря збільшились у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 44,6% і становлять 114,6 тис. т.

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні статистики в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, крім цих речовин, у атмосферу надійшло 5141,3 тис. т діоксиду вуглецю (у 1,6 разів більше, ніж торік), який також впливає на зміну клімату.

Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, на які припадає 91% забруднень, викиди в атмосферу збільшено в 1,5 раза, що пов’язано, в основному, із тенденціями у виробництві: індекс промислової продукції за січень-червень 2011 р. проти відповідного періоду торік становив в них 141,8%.

Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області становить 8,2 т забруднюючих речовин проти 5,7 т у відповідному періоді 2010 р., на одну особу – 83,1 кг проти 57,4 кг.

У структурі забруднюючих речовин майже три чверті (85,1 тис. т) припадало на діоксид та інші сполуки сірки; викиди речовин у вигляді твердих суспендованих частинок становлять 10,4%, сполук азоту – 7,0%, метану – 5,6%, оксиду вуглецю – 1,4%, неметанових летких органічних сполук – 1,2%.