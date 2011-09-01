У Житомирі створять білорусько-українське СП з виробництва світлодіодної техніки

Мінськ. Білорусь і Україна планують вже нинішнього року створити спільне виробництво на базі одного з провідних в Україні виробників світлодіодної техніки у Житомирі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, який прибув з візитом до Мінська для обговорення спільних білорусько-українських проектів.

За його словами, обговорюється можливість залучення до цього проекту й інших науково-виробничих центрів України.

Крім того, зазначив В.СЕМИНОЖЕНКО, сторони розглянуть можливість створення спільного підприємства з виробництва субстанцій для фармпрепаратів.

"Мова йде про розробку препаратів нового покоління, а також розробки в галузі хімії для АПК", - уточнив він.

При цьому В.СЕМИНОЖЕНКО підкреслив, що це далеко не єдині проекти, що передбачають формування спільних білорусько-українських виробництв. Зокрема, сторони обговорюють проект зі створення СП і в сфері машинобудування, а також інших галузях промисловості.