«Укрспецекспорт» поставить до Таїланду 49 танків «Оплот» на суму більше 200 млн дол.

1 вересня Державна компанія «Укрспецекспорт» підписала з представниками Збройних Сил Королівства Таїланд контракт на поставку 49 одиниць основних бойових танків (ОБТ) «Оплот» на суму більше 200 млн дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укрспецекспорт».

У повідомленні наголошується, що виконувати замовлення будуть підприємства, які увійшли до складу ДК «Укроборонпром».

Подробиці угоди не повідомляються.

Нагадаємо, що в попередні роки ДК «Укрспецекспорт» були укладені домовленості з Королівством Таїланд про постачання до цієї країни БТР-3Е1 українського виробництва. За оцінками експертів, нинішній танковий контракт - найбільший з часів укладення Україною відомого «пакистанського» контракту.

Довідка УНІАН. Танк «Оплот» розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування (ХКБМ) ім. Морозова на основі відомого на світовому ринку українського Т-84 і, за оцінками фахівців, має хороші ринкові перспективи.

Створений на замовлення Міноборони «Оплот» буде оснащений, зокрема, сучасними системами захисту зв'язку і управління озброєнням, включаючи активну систему протидії високоточній зброї, приладами нічного бачення, дистанційно-керованим кулеметом.

У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння ЗСУ.