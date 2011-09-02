Клюєв доручив підготувати законопроекти зі стимулювання сільгоспмашинобудування

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству аграрної політики і продовольства, Міністерству економічного розвитку і торгівлі спільно з Державним агентством з управління державними корпоративними правами та майном до 15 вересня підготувати пакет законопроектів, спрямованих на стимулювання розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення він дав у ході наради з даного питання у Васильківському районі Київської області.

Зокрема, А.КЛЮЄВ доручив підготувати законопроект про звільнення вітчизняних підприємств від імпортних мит і ПДВ при ввезенні на митну територію України технологій і устаткування для модернізації технічного переоснащення вітчизняної галузі сільгоспмашинобудування. Також перший віце-прем'єр доручив підготувати проект з локалізації виробництва складної сільськогосподарської техніки на території Україні. Як підкреслив перший віце-прем'єр, документом, зокрема, має бути передбачено поетапне збільшення національної складової в готовому продукті: через рік - до 40%, через 3 роки - 70-80%.

Крім того, віце-прем'єр доручив вказаним міністерствам і відомствам підготувати пропозиції щодо стимулювання експорту вітчизняної сільськогосподарської техніки на зовнішні ринки, а також стимулювання підвищення якісних характеристик обладнання, виробленого в Україні.

А.КЛЮЄВ також доручив Мінагропрод спільно з Держагентством до 15 вересня сформувати обсяг державного замовлення на 2012 рік у рамках діючої програми про 30-відсоткову компенсацію аграріям вартості складної сільгосптехніки. При цьому даний обсяг держзамовлення повинен бути сформований на основі вже укладених ф'ючерсних контрактів на 2012 рік між аграріями та виробниками сільгосптехніки. На основі цих пропозицій, підкреслив перший віце-прем'єр, в проект держбюджету на 2012 рік буде закладено суму, необхідну для виділення компенсації аграріям.

Крім цього А.КЛЮЄВ доручив Мінагропроду спільно з Держагентством створити офіційний реєстр українських виробників складної сільгосптехніки.

Також він доручив розглянути можливість створення мобільних механізованих бригад, які могли б надавати послуги з обробки грунту та збору врожаю для дрібних товаровиробників, які не мають на сьогоднішній день достатнього обсягу коштів для самостійної її закупівлі. Крім того, перший заступник голови уряду доручив Держагентству і Мінагропроду завершити корпоратизацію і подальшу приватизацію державних підприємств, що спеціалізуються на випуску сільськогосподарської техніки.