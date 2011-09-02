Україна може ввести мита на імпорт сільгосптехніки

Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном пропонує ввести мито на імпорт складної сільськогосподарської техніки, яка старше 3-х років, на митну територію України, на рівні не менше 35% від її митної вартості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Держагентства Дмитро КОЛЕСНИКОВ в ході наради, присвяченої питанням розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування, що проходить у Васильківському районі Київської області.

За його словами, відповідний пункт передбачений проектом держпрограми розвитку сільгоспмашинобудування на період до 2016 року, розробленим Держагентством і переданим на розгляд Кабінету Міністрів.

Крім того, у проекті документа пропонується стимулювати вітчизняних виробників скасуванням мита і ПДВ при ввезенні в Україну технологій та обладнання, що не виробляється в країні.

В цілому проект програми, зазначив Д.КОЛЕСНИКОВ, пропонує щорічно направляти на підтримку вітчизняної галузі сільгоспмашинобудування не менше 1% від загального обсягу видатків державного бюджету.

Зокрема, на закупівлю вітчизняної техніки на умовах лізингу з держбюджету пропонується виділяти не менше 1 млрд грн щорічно, з яких 500 млн грн - на закупівлю зернозбиральних комбайнів.

Не менше 1 млрд грн щорічно пропонується виділяти сільгоспвиробникам на часткову компенсацію покупки вітчизняної сільгосптехніки, а також на залучення кредитів для оновлення парку сільгоспмашин.

Проект програми також передбачає створення в рамках держбюджету окремого спеціального фонду, через який вітчизняним виробникам сільгосптехніки виділялися б кошти на потреби технічного переоснащення і модернізації підприємств.