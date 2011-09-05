Кабмін передав управління корпоративними правами НАК «Надра України» Держгеолслужбі

Кабінет Міністрів України своєю постановою передав управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії (НАК) «Надра України» Державній службі геології і надр України (Держгеолслужба).

Відповідну постанову Кабінету Міністрів (№ 912 від 31 серпня) оприлюднено на урядовому порталі.

Раніше управління НАК «Надра України» здійснювало Міністерство екології та природних ресурсів (Мінприроди).

Крім того, цією ж постановою Кабмін затвердив новий статут НАК «Надра України» та вніс зміни до ряду нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері геології і використання надр.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік НАК «Надра України» завершила із чистим прибутком 5,012 млн грн, тоді як за 2009 рік чистий збиток склав 34,999 млн грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України № 802 від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України у корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.