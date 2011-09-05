«Антонов Фінанс» почне працювати з 2012 року - Колесніков

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ прогнозує початок роботи компанії «Антонов Фінанс» вже з січня 2012 року.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року.

«Антонов Фінанс» вже практично створено. Оскільки бюджет прийнято, цього року у нього немає ресурсів для роботи. А вже з 1 січня компанія почне працювати», сказав він.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення реорганізувати державну компанію «Лізингтехтранс» в «Антонов Фінанс», що дасть змогу забезпечити продаж літаків українського виробництва відповідно до правил продажу європейських повітряних суден.

Завдання уряду - створити максимально вигідні умови для продажу вітчизняних літаків. На переконання Б.КОЛЕСНІКОВА, держава повинна компенсувати відсотки за кредитом заводу або лізингової компанії за світовими нормами. Таким чином, український виробник буде забезпечений тими правилами продажу літаків, за якими працюють його прямі конкуренти, - Embraer і Bombardier.