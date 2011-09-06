Зростання цін виробників промислової продукції в серпні становило 0,5%, з початку року – 16,3%

Зростання цін виробників промислової продукції в серпні 2011 року порівняно з липнем становило 0,5%, з початку року – 16,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. цей показник порівняно з попереднім місяцем становив 0,1%, у червні – 0,5%, у травні - 2,6%, у квітні - 3,4%, у березні - 2,1%, у лютому – 4,8%, у січні - 1,3%.