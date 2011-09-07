У законі про держзакупівлі передбачать перевагу вітчизняного товаровиробника

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив передбачити в законі про державні закупівлі перевагу вітчизняних товаровиробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Насправді, успішний вітчизняний виробник не виграв жодного тендеру на держзакупівлі, а посередники з його ж товарами виграють. Це абсолютно неприйнятна система відносин у сфері держзакупівель", - підкреслив прем'єр. І додав: "У змінах до неї, які я доручаю розробити, вимагаю передбачити чіткі переваги для безпосереднього виробника вітчизняної продукції».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документа.

1 червня під час візиту до Брюсселю перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує доопрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами Світового банку.

17 червня Президент скористався правом вето щодо закону і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

8 липня Верховна Рада прийняла цей закон з урахуванням усіх пропозицій Президента.

31 серпня на засіданні Кабінету Міністрів прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Мінекономрозвитку протягом двох тижнів підготувати пропозицію щодо зміни закону про державні закупівлі з метою полегшення проведення тендерних процедур.

М.АЗАРОВ зазначив, що практика використання закону, який діє більше року, виявила ряд недоліків. «У деяких випадках системні жорсткі процедури, помножені на безвідповідальність чиновників, наприклад, у медичній сфері, призводять до зриву закупівель і уряду доводиться приймати екстраординарні рішення, щоб врятувати ситуацію. Цілком очевидно, що в закон необхідно вносити певні зміни, які дадуть можливість у виняткових випадках приймати оперативні рішення, але і нести за них персональну відповідальність. Не можна допустити, щоб заручником процедурної казуїстики була вся країна», - сказав М.АЗАРОВ.