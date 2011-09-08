Україна має намір найближчими роками налагодити власне виробництво вертольотів - Азаров

Україна має намір найближчими роками налагодити власне виробництво вертольотів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час відвідання Конотопського авіаремонтного заводу «Авіакон» у Сумській області.

«Ми розраховуємо, що протягом кількох років нам вдасться створити свою власну програму виробництва конкурентоспроможних машин», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що виробництво вертольотів може бути організоване на «Авіаконі».

«Великі плани і у нас в цілому, і у вашого підприємства стати не лише ремонтним підприємством, а й таким, що виробляє вертольоти», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у травні п.р. перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна сьогодні має всі можливості для забезпечення в майбутньому власних потреб у вертольотах.

«У нас виготовляються двигуни практично до всіх типів вертольотів, які існують у світі. У нас є підприємства, які зможуть робити і корпуси, і більшість вузлів і агрегатів для нових українських вертольотів. Тому ми просто зобов`язані в середньостроковій перспективі запустити їх виробництво», - заявив А.КЛЮЄВ.

Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» розпочав свою діяльність 5 вересня 1931 року як авіаційні майстерні у складі 18-ї авіабригади УВО. «Авіакон» - сучасне, конкурентоспроможне підприємство, відоме не тільки в Україні, а й за кордоном.

Сьогодні основними напрямами діяльності підприємства є: капітально-відновлювальний ремонт і переобладнання вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-17, Мі-8, Мі-26, Мі-2 усіх модифікацій; ремонт агрегатів вертолітного, приладового, спеціального і радіоелектронного обладнання; дослідження технічного стану вертольотів у місцях їх експлуатації; капітальний ремонт і ремонт за технічним станом вертольотів Мі-17, Мі-35 та їх модифікацій виїзними бригадами на базі експлуатанта; продовження міжремонтних ресурсів; балансування несучого і рульового гвинтів вертольота з використанням обладнання CHADWICK; антикорозійна обробка планера вертольотів і літаків, фарбування літальних апаратів поліуретановими емалями фірми Du Pont; виготовлення шлангів високого і низького тиску для вертольотів Мі-8/17, Мі-24/35, Мі-2 усіх модифікацій; виготовлення скління вертольотів «Мі» усіх типів і модифікацій; виготовлення гумотехнічних виробів для ремонту агрегатів вертольотів; навчання і підвищення кваліфікації авіаційного персоналу замовників на навчальній базі ДП «Авіакон», виконання капітально-відновлювального ремонту вертольотів розробки КБ ім. М.Л.Міля.