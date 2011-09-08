Азаров обіцяє в 2012 році оснастити усі небезпечні шахти автоматизованою системою безпеки

Усі небезпечні шахти в Україні в 2012 році буде оснащено автоматизованою системою безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Сумській області повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що така система вже пройшла експлуатаційну перевірку на 118 шахтах.

«Ми прийняли рішення виділити необхідні кошти і впродовж 2012 року оснастити абсолютно всі небезпечні шахти цією системою, яка дозволить, перш за все, усунути вплив людського чинника, що дуже важливо, підвищити об`єктивність і, незалежно від рішення керівництва шахти, ця система виводитиме людей і відключатиме джерела живлення», - сказав М.АЗАРОВ.

У перспективі такими системами буде оснащено всі шахти України, наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що необхідно розробити програму захисту праці шахтарів.

За його словами, програму, яка передбачала б виконання стовідсотково всіх необхідних заходів із захисту праці гірників, повинні спільно розробити профільні органи влади, керівники і власники шахт.

Нагадаємо, проблема захисту праці шахтарів стала особливо актуальною після ряду серйозних аварій на шахтах в останні місяці, які спричинили людські жертви.