Зростання доходів найбільших українських компаній у першому кварталі склало 23%

Найбільші українські компанії, включені міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією "Делойт" в свій рейтинг провідних компаній Центральної та Східної Європи ТОП-500, за підсумками першого кварталу 2011 р. показали зростання доходів на 23%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам управляючий партнер "Делойт" Володимир ВАХТ.

Таким чином, за його словами, українські компанії по збільшенню прибутковості увійшли до трійки лідерів рейтингу разом зі Словаччиною та Словенією. В.ВАХТА також зазначив, що за підсумками 2010 р. доходи найбільших українських компаній виросли на 30%.

У той же час, сказав він, утримувати надалі високі темпи зростання для компаній буде досить складним завданням, особливо з урахуванням того, що всі можливості щодо збільшення ефективності шляхом скорочення витрат були вичерпані.

За інформацією В.ВАХТА, в ТОП-500 сьогодні входять 43 українських компанії, з них "Метінвест", "Нафтогаз України" і "Енергоринок" увійшли до ТОП-10 компаній регіону.