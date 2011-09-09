Із Калуша відновлено вивезення небезпечних відходів калієвого виробництва

Із полігону небезпечних відходів міста Калуша в Івано-Франківській області відновлено вивезення гексахлорбензолу – у 2011 році буде вивезено 7,5 тис. тонн. Відвантаження першої партії заплановано на кінець вересня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, вивезення та утилізація гексахлорбензолу фінансуються міністерством з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища України, а також з Резервного фонду державного бюджету України.

Розпорядженням Івано-Франківської облдержадміністрації створено комісію з питань координації та контролю за вивезенням гексахлорбензолу, до складу якої включено начальника відділу Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області.

З України небезпечний вантаж вивезуть до Великої Британії, де токсичні відходи утилізують на спеціалізованому підприємстві.

Довідка УНІАН. Гексахлорбензол - стійка канцерогенна органічна сполука, одна з найнебезпечніших отруйних речовин. Його накопичення в обсязі 11,5 тис. тонн відбулося на найбільшому в Європі полігоні токсичних відходів у Калуші Івано-Франківської області, де зберігаються відходи калієвого виробництва. Лише пів-граму гексахлорбензолу може спричинити незворотні процеси в організмі людини: руйнування печінки, центральної нервової, серцево-судинної системи.

Указом Президента України від 10 лютого 2010 року №145 територію міста Калуш і сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області було оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації.

За даними Мінекології, в 2010 році проведено роботи з видалення відходів гексахлорбензолу з площі 4374 м кв. і вивезено 8514 тонн відходів. Територія, на якій знаходяться залишки гексахлорбензолу, становить 14 тис. 991 кв. м, з якої необхідно видалити близько 22,5 тис. тонн небезпечних відходів.