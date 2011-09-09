Єжель: до кінця 2012 року з території України буде вивезено весь меланж

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ розраховує, що до кінця 2012 року з території України буде вивезено весь обсяг меланжу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні на брифінгу в клубі Кабінету міністрів України.

«У цьому році ми практично вивезли з трьох місць меланж, три гарнізони очищені від меланжу, і якщо такими темпами йти, то в 2012 році ми начисто вивеземо з території України цю отруйну речовину», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня М.ЄЖЕЛЬ заявляв, що Кабінет міністрів України затвердив перелік компонентів рідкого ракетного палива (меланж), що підлягають утилізації у 2011-2012 роках, в обсязі 12 тис. тонн.

“Будемо намагатись, щоб воно було утилізоване протягом двох років. Це дуже складний процес”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ. Міністр зазначив, що вже складено графік утилізації меланжу, і, крім бюджетних коштів, утилізація буде відбуватися за рахунок фінансування в рамках гранту ОБСЄ. Він нагадав, що державним бюджетом передбачено на ці цілі 120 млн. 800 тис. грн.

Довідка УНІАН. Меланж – це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окисів азоту та інгібіторів корозії. Летюча, агресивна, високотоксична та гігроскопічна рідина, що застосовується як окислювач ракетного пального у рідинно-паливних ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять та не вибухають, але вони викликають самозаймання деяких горючих матеріалів, у тому числі ракетного пального.

У спадок від Радянського Союзу Збройним силам України залишилося майже 16,7 тисяч тонн надлишкових та некондиційних компонентів ракетного палива (КРП), з яких більшість складають меланжі.