Кінах: Перегляд умов членства України в СОТ напряму не пов'язаний з Митним союзом

Україна має намір подати заявку в СОТ для отримання можливості протягом трьох років у міру необхідності піднімати питання про перегляд тарифних мит, що відповідає принципам Світової організації торгівлі. При цьому перегляд мит напряму не пов`язаний з планами щодо розвитку відносин України з Митним союзом, але може зіграти позитивну роль в цьому напрямку. Про ситуацію в даній сфері в інтерв`ю УНІАН розповів президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

- Анатолію Кириловичу, Україна має намір подати заявку до Світової організації торгівлі щодо перегляду торговельних мит. Чи означає це, що ми фактично ініціюємо перегляд тарифів за певними позиціями?

Подавши таку заявку в СОТ, ми забезпечимо себе можливістю протягом трьох років, в разі необхідності, піднімати відповідне питання. Країна, яка є членом СОТ, раз на три роки має право оформити заявку на можливість перегляду тарифних, митних та інших умов членства в цій організації на наступний трирічний період. Це передбачено 28-ю статтею Генеральної угоди за тарифами. Якщо заявка не буде подана, відповідно, не буде можливості і переглядати мита.

На сьогоднішній день Україна вже більше трьох років є членом СОТ, що дає нам право подати таку заявку. Далі протягом 3-х років, починаючи з 2012 року, ми можемо піднімати ті чи інші питання, вносити пропозиції.

- Наскільки актуальне питання перегляду мит?

Актуальність питання полягає в тому, що зростає негативне сальдо зовнішньої торгівлі України. Ми імпортуємо значно більше, ніж експортуємо. При цьому в номенклатурі імпорту є дуже багато видів продукції, яку ми можемо виробляти самі за відповідної локалізації виробництва. Тому нам необхідно економічними методами в рамках можливостей СОТ посилити захист внутрішнього ринку і позиції наших товарів на зовнішніх ринках.

- За якими галузями виробництва може виникнути необхідність перегляду тарифів?

Це, в першу чергу, так звані ризикові галузі - агропромисловий комплекс, переробна промисловість, хімпром, авіабудування, в достатній мірі автомобілебудування. За кожною позицією потрібно буде підготувати відповідні підстави, вступити в переговорний процес і добиватися балансу наших і партнерських інтересів.

- Чи є граничні терміни подання заявки?

Уряд повинен активно все опрацювати і до жовтня подати документи до СОТ. Думаю, що він з цим впорається.

- Як буде визначатися необхідність використовувати можливість перегляду тарифів?

Я впевнений, що коли така заявка буде подана, почнеться серйозний діалог уряду з експертами, діловим співтовариством для пошуку оптимальних варіантів захисту сучасними, цивілізованими методами нашого внутрішнього ринку і підтримки експортерів для того, аби в Україні створювалися робочі місця.

- Чи можна розглядати перегляд тарифів в контексті з планами розвивати співпрацю з Митним союзом?

Це не має прямого відношення до Митного союзу. Але якщо якась група товарів викличе у наших партнерів по МС занепокоєння щодо можливого реекспорту з території України, то даний механізм може сприяти, скажімо так, вирівнюванню умов.

Безумовно, ми зможемо підвищити рівень захисту нашого ринку. Але успіх можливий лише за умов відповідної активної роботи, консолідації політичних, дипломатичних та економічних аргументів з метою захисту національних інтересів.

- Дякую за розмову.

Розмовляв Юрій Дощатов (УНІАН)