Україна збільшила експорт давальницької сировини в 2,1 разу - до 56,5 млн. дол.

Обсяги експорту давальницької сировини з України у січні-липні 2011 року збільшилися в 2,1 разу, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, і становили 56,5 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Водночас в Україну за 7 місяців ц.р. імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 40,7 млн. дол. (на 67,3% більше від обсягів січня-липня 2010 року).

У січні-липні 2011 року в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на суму 2,201 млрд. дол. (зростання на 50,7% порівняно з січнем-липнем 2010 року). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 3,407 млрд. дол. (зростання на 80,9%).