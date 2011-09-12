В Україні імпорт міндобрив зріс на 90,5%, експорт - на 87,7%

Україна в січні-липні 2011 року збільшила імпорт мінеральних добрив на 90,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 469 млн. 337,3 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив збільшився на 87,7% - до 869 млн. 411 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2010 році збільшила імпорт мінеральних добрив на 62,3%, в порівнянні з 2009 роком, - до 417 млн. 707,5 тис. дол. США. Експорт мінеральних добрив збільшився на 9,6% - до 940 млн. 625,4 тис. дол.