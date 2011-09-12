Клюєв обіцяє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в 1,5-2 млрд. дол. у 2015 році

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ прогнозує, що за належної організації виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва в 2015 році Україна може розраховувати на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами на рівні 1,5-2 млрд. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єра.

Результатом виконання Програми, відзначив А.КЛЮЄВ, має стати впровадження економічних стимулів для створення і розвитку виробничих потужностей, спрямованих на виробництво вітчизняних аналогів імпортованої продукції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив Державну програму розвитку внутрішнього виробництва. Перший етап реалізації Програми розрахований на період 2012-2015 рр.