Клюєв: продукція машинобудування має становити 30% від загального випуску промпродукції

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявив, що в перспективі продукція машинобудування має становити 30% від загальної кількості промислової продукції, що випускається, в Україні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба А.КЛЮЄВА, посилаючись на його коментар до прийнятої урядом Державної програми розвитку внутрішнього виробництва.

«Наше завдання - якнайскоріше надати нового імпульсу розвитку машинобудування й вийти в перспективі на 30-процентний показник від загального випуску промислової продукції», - сказав перший віце-прем`єр-міністр.

А.КЛЮЄВ також висловив переконання, що високотехнологічне машинобудування є одним із ключових напрямків розвитку української промисловості, і в окремих сегментах світового машинобудування Україна може успішно конкурувати з іноземними виробниками, як за ціною, так і за якістю продукції.

Як приклад А.КЛЮЄВ назвав Новокраматорський машинобудівний завод, який своєчасно модернізував виробництво й упровадив систему стратегічного управління, тому може виконувати серйозні замовлення й на рівних конкурувати з іншими світовими виробниками.

«Ми сьогодні говоримо про необхідність модернізації більшості галузей економіки, а провідну роль у цьому відіграє машинобудування, від якого залежить технічне переоснащення й оновлення будь-якого виробництва. Тому впровадження досягнень науково-технічного прогресу й вдосконалення, перш за все, власних техніки і технологій машинобудування - завдання номер один, визначене програмою розвитку внутрішнього виробництва», - заявив А.КЛЮЄВ.

А.КЛЮЄВ також додав, що недопустима ситуація, коли 2/3 загального обсягу промислової продукції доводиться на галузі, що виробляють сировину, матеріали й енергоресурси - продукцію проміжного споживання, яка до того ж є дуже енерго- і матеріалоємною і має низьку додану вартість.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив Державну програму розвитку внутрішнього виробництва. Перший етап реалізації Програми розраховано на період 2012-2015 рр.

Мета програми – підвищення економічної стійкості держави за рахунок розвитку внутрішнього виробництва.