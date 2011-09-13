Працівники ЗЗФ пікетують Кабмін з вимогою переглянути тарифи на електроенергію

Працівники ПАТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ) пікетують сьогодні Кабінет міністрів України з вимогою переглянути тарифи на електроенергію для підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, всього в пікеті беруть участь близько 80 чоловік.

Як повідомив УНІАН старший майстер четвертого цеху ЗЗФ Олександр ДАНОВ, учасниками пікету є працівники ЗЗФ, які були нещодавно звільнені у зв`язку з несприятливою економічною ситуацією, викликаною переведенням ЗЗФ на 2-й клас споживання електроенергії.

За словами О.ДАНОВА, учасники пікету вимагають зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, під час якої вони вкотре раз хочуть озвучити свої вимоги, а також почути реакцію на них з боку українського уряду. Серед заявлених вимог, за словами представника ЗЗФ, передача заводу в оренду підстанції "Ф-2" ВАТ "Запоріжеобленерго", перегляд у бік зниження нормативу НКРЕ з визначення класу споживання до 100 млн. кВт/год., введення нульового класу споживачів електроенергії для енергоємних підприємств, придбання електроенергії за прямими двосторонніми договорами з енергогенеруючими компаніями.

За інформацією О.ДАНОВА, представники ЗЗФ планують пробути в Києві до кінця тижня і провести ряд зустрічей з представниками уряду, НКРЕ, іншими регулюючими органами, на яких обговорити існуючі проблеми. У разі, якщо влада не прислухається до вимог працівників ЗЗФ, за словами представника підприємства, наступний раз до Києва приїде значно більша кількість протестувальників.

Нагадаємо, працівники плавильних цехів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» раніше вже зверталися з відкритими листами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і народних депутатів України, в яких просили втрутитися в ситуацію з розмірами тарифів для феросплавних підприємств. Ці звернення був направлені вищим посадовцям після відвідин працівниками ЗЗФ ряду центральних органів виконавчої влади, що відповідають за проведення енергетичної політики держави. Проте станом на сьогодні влда так і не здійснили жодних реальних дій щодо запобігання погіршенню ситуації на підприємстві.

З 23 серпня ц.р. на ПАТ «Запорізький завод феросплавів» почалося звільнення працівників, всього планується скоротити більш як 1 тис. осіб.