Світові торгові марки сільгосптехніки в Україні мають становити не менш як 80% - Клюєв

Локалізація в Україні виробництва світових торгових марок з виробництва сільськогосподарської техніки має становити не менш як 80%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив, коментуючи відповідний розділ Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої урядом 12 вересня.

Він відзначив, що під час реалізації програми передбачається створення спільних підприємств із закордонними виробниками найпопулярнішої в Україні аграрної техніки, надання пільгових режимів виробництва з одночасним підвищенням податкового і митного навантаження на імпорт.

«Виробництво і нові робочі місця мають створюватися саме в Україні», - наголосив А.КЛЮЄВ.

Він також відзначив, що розвиток вітчизняного АПК передбачає використання найсучасніших технологій.

Місткість внутрішнього ринку сільгосптехніки на сьогодні, за словами першого віце-прем`єра, становить близько 10 млрд. грн.

«Хто б що не казав, а надії покладаються на вітчизняних сільськогосподарських машинобудівників, якими вже сьогодні створено більш як 100 промислових зразків техніки і устаткування для АПК», - заявив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Кабінет міністрів затвердив Державну програму розвитку внутрішнього виробництва. Перший етап реалізації Програми розрахований на період 2012-2015 рр.