Королевська ініціює ухвалення закону про захист вітчизняного товаровиробника

Голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА ініціює ухвалення закону на підтримку національного товаровиробника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Коментуючи дані Держстату про те, що дефіцит зовнішньоторговельного балансу України зріс удвічі, депутат відзначила, що уряду необхідно ухвалити найважливіше стратегічне рішення – відмовитися від сировинної спрямованості економіки, і розпочати реальне стимулювання національних виробників продукції з високою доданою вартістю. «Україна не має залишатися сировинним придатком більш розвинених країн. Тому ми зібрали робочу групу з підготовки законопроекту, спрямованого на підтримку національного товаровиробника. До неї увійшли представники асоціацій і союзів виробників, керівники вітчизняних компаній. Саме пропозиції представників реальної економіки буде покладено в основу підготовлюваного законопроекту», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку депутата, уряд припускається стратегічної помилки, через що економіка України стає особливо вразливою перед загрозою другої хвилі кризи. «Перша помилка уряду – це стимулювання імпорту. Іноземні товари заповнюють український ринок швидше, ніж наші експортери виходять на зовнішні ринки. При цьому у більшості випадків йдеться про наслідки економічної політики Кабміну. Яскравий приклад – збільшення частки імпортних нафтопродуктів у країні, яка сьогодні наближається до 70%» - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Друга помилка – це заборона експорту. Насамперед йдеться про експортний ринок зерна. Поки всередині країни відбувається його переділ, Україна втрачає можливості для нормалізації торгового балансу і перспективи на традиційних ринках збуту Близького Сходу і Північної Африки. І третя помилка – це зростання частки сировини і напівфабрикатів в структурі експорту і, відповідно, зменшення частки продуктів з високим рівнем доданої вартості», - відзначила голова парламентського комітету.

На її думку, якщо уряд в терміновому порядку не розпочне виправляти ці системні помилки – криза в українській економіці настане набагато раніше, ніж з`являться серйозні загрози обвалу світових ринків. «Необхідно негайно привести в дію державні програми із стимулювання експорту, скасувати всі обмеження на експорт і припинити заганяти експортерів у куток. І, нарешті, уряду необхідно ухвалити найважливіше стратегічне рішення – відмовитися від сировинної спрямованості економіки, і розпочати реальне стимулювання національних виробників продукції з високою доданою вартістю», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за 8 місяців 2011 р. становило 6 млрд. 665,8 млн. дол. Таким чином, дефіцит зовнішньоторговельного балансу зріс в 2,02 разу порівняно з 3 млрд. 293,6 млн. дол. за січень-липень 2010 р.