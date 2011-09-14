Кабмін прогнозує зростання промвиробництва у 2012 році на рівні 8,3%

Уряд України прогнозує зростання промислового виробництва в 2012 році на рівні 8,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, представляючи Програму соціально-економічного розвитку на 2012-2014 роки.

Зокрема, за його словами, у 2012 році зростання виробництва у машинобудуванні становитиме 20%, у металургії, хімічній і легкій промисловості – 5-6%, в обробці деревини і целюлозно-паперової промисловості – 17%, в сільському господарстві – 5,1%.

Окрім того, очікується, що виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів в Україні у 2011 році зросте на 7,1%.

Також, за словами А.КЛЮЄВА, зростання на 6% очікується у сфері будівельно-монтажних робіт і житловому будівництві.

Він також повідомив, що очікується, що в 2012 році роздрібний товарооборот зросте на 15% за інфляції у розмірі 7,9%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує у 2012 році зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5%, дефіцит бюджету на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту. Такі показники, закладені до проекту державного бюджету на 2012 рік, озвучив сьогодні, 14 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабміну.

Довідка УНІАН. У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%. Європейський банк реконструкції і розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п.п. - до 5%.