МНС звернулося до Януковича щодо законопроекту з дерегулювання підприємницької діяльності

Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням розглянути проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин між органами державного нагляду у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та суб’єктами господарювання" та внести його до парламенту як невідкладний.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, відповідний лист В.БАЛОГА направив В.ЯНУКОВИЧУ.

Цей проект закону був розроблений на виконання завдань глави держави, що передбачені Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки з дерегуляції і розвитку підприємництва, та з метою вирішення питань, порушених на засіданні Комітету економічних реформ, що відбувся минулого тижня.

Документ спрямований на удосконалення правового регулювання адміністративних відносин між органами державного нагляду в сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та суб’єктами господарювання.

Законопроект, зокрема передбачає скасування такого інструменту (документу) як дозвіл органів пожежної безпеки на початок робіт підприємства, здійснення початку використання об’єктів нерухомості, початку роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій тощо після подання декларації відповідності матеріально-технічної на підставі поданої (зареєстрованої) декларації відповідності об’єкта нерухомості вимогам законодавства з питань пожежної безпеки суб’єктом господарювання до державного адміністратора.

Крім того, законопроект передбачає позбавлення органів нагляду у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки права самостійно приймати рішення про часткове або повне зупинення (закриття) роботи суб’єкта господарювання.

МНС також пропонує на законодавчому рівні позбавити права інспекторів пожежної безпеки здійснювати планові та позапланові перевірки суб’єктів малого та середнього бізнесу.

У прес-службі МНС підкреслили, що цю законодавчу ініціативу підтримала Європейська бізнес-асоціація та Рада підприємців при Кабінеті міністрів України.