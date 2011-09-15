Україна продасть квоти на викиди понад 6,7 млн.т двоокису вуглецю

Київ. 15 вересня. УНІАН. Україна продасть 6 млн. 712 тис. 113 тонн еквіваленту двоокису вуглецю Великій Британії, Швейцарії та Іспанії.

Текст відповідного розпорядження від 12 вересня № 860-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Державному агентству екологічних інвестицій Кабмін доручив провести в установленому порядку операції з передачі одиниць (частин) установленої кількості як скорочення викидів парникових газів, досягнутого власниками об’єктів до початку першого періоду дії Кіотського протоколу в результаті реалізації проектів спільного впровадження та підтвердженого міжнародним верифікатором, на рахунки іноземних держав або уповноважених ними покупців.

Довідка УНІАН. Україна ратифікувала Кіотській протокол в 2004 році. В рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, – торгівля викидами і проекти спільного впровадження, які дозволяють одержувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів.

Раніше Кабмін прийняв рішення про продаж 7 млн. 474 тис. 961 тонн еквіваленту двоокису вуглецю.