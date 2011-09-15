Янукович погрожує Азарову і Клюєву - "полетить голова"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ попередив про відповідальність прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА та першого віце-прем’єра Андрія КЛЮЄВА, у разі зриву реалізації проектів у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів у Києві.

За словами Президента, ця проблема ускладнюється відсутністю координації роботи на місцевому рівні стосовно розробки та погодження з іноземними контрагентами проектів, які можуть бути реалізовані в рамках Кіотського протоколу.

«Я вимагаю від керівників місцевих органів влади активно долучитись до виконання цієї програми. І хотів би зробити наголос, Миколо Янович (АЗАРОВ – УНІАН): дуже незадовільно реалізується це питання. Ви знаєте це краще, ніж я. Тому, Андрій Петрович (КЛЮЄВ – УНІАН), Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН), разом найближчим часом, я застерігаю вас, якщо буде зірвана кіотська програма, у когось полетить голова, застерігаю», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він закликав урядовців уважно перевірити у кожному регіоні, як працюють ці механізми.

«Переконаний в тому, що нас це не задовольняє, далеко не задовольняє стан справ на сьогоднішній день. Сідайте», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до урядовців, які слухали його стоячи.

Як повідомляв УНІАН, Україна продасть 6 млн. 712 тис. 113 тонн еквіваленту двоокису вуглецю Великій Британії, Швейцарії та Іспанії.

Текст відповідного розпорядження від 12 вересня № 860-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Державному агентству екологічних інвестицій Кабмін доручив провести в установленому порядку операції з передачі одиниць (частин) установленої кількості як скорочення викидів парникових газів, досягнутого власниками об’єктів до початку першого періоду дії Кіотського протоколу в результаті реалізації проектів спільного впровадження та підтвердженого міжнародним верифікатором, на рахунки іноземних держав або уповноважених ними покупців.

Довідка УНІАН. Україна ратифікувала Кіотській протокол в 2004 році. В рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, – торгівля викидами і проекти спільного впровадження, які дозволяють одержувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів.

Раніше Кабмін прийняв рішення про продаж 7 млн. 474 тис. 961 тонн еквіваленту двоокису вуглецю.