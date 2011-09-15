ММК ім. Ілліча збільшив виробництво готового прокату на 32%

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» за підсумками січня-серпня 2011 р. виробив 3,189 млн. тонн готового прокату, що на 779 тис. тонн, або на 32%, більше, ніж за січень-серпень 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні "Металургпром".

За даними «Металургпрому», за 8 місяців п. р. комбінат виплавив 3,403 млн. тонн чавуну, що на 364 тис. тонн, або на 12% більше, порівняно з результатами за 8 місяців 2010 р.

За звітний період ММК ім. Ілліча виготовив 4,154 млн. тонн сталі, що на 564 тис. тонн, або на 15,7%, більше показника за січень-серпень 2010 р.

До 1 вересня 2011 меткомбінат виробив 8,027 млн. тонн агломерату, що на 876 тис. тонн (на 12,2%) більше, ніж за аналогічний період 2010 р.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2010 р. виробив 3,982 млн. тонн готового прокату - на 29,2% більше, ніж за 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня цього року в результаті об`єднання ММК ім. Ілліча увійшов до складу Групи «Метінвест».