Підприємства України завершили січень-липень з позитивним фінрезультатом 52,872 млрд.грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-липні 2011 року становив 52 млрд. 872,4 млн. грн. проти 28 млрд. 252,7 млн. грн. за січень-липень 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за зазначений період прибуток одержали 57,7% підприємств країни, їх фінансовий результат становив 112 млрд. 646,7 млн. грн.

Із збитками звітний період завершили 42,3% підприємств України, їх фінрезультат становив 59 млрд. 774,3 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили із збитками 44,7% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 22 млрд. 280,5 млн. грн. Прибуток одержали 55,3% промпідприємств – вони завершили період з фінрезультатом 60 млрд. 146,2 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-липень 2011 року становив 37 млрд. 865,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2010 році становив 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за аналогічний період 2009 року.

У січні-грудні 2010 року прибуток одержали 63,2% підприємств країни – вони завершили 2010 рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Із збитками січень-грудень 2010 року завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат становив 90 млрд. 883,7 млн. грн.