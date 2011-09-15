«Арселорміттал Кривий Ріг» скоротив виробництво готового прокату на 11%

ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» за підсумками січня-серпня 2011 року виробило 3,139 млн. тонн готового прокату, що на 386 тис. тонн, або 10,9% менше, ніж за січень-серпень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні «Металургпром».

За 8 місяців меткомбінат виплавив 3,637 млн. тонн сталі, що на 390 тис. тонн, або 9,6% менше, ніж за результатами за аналогічний період 2010 р.

За звітний період «Арселорміттал Кривий Ріг» виробив 3,099 млн. тонн чавуну, що на 387 тис. тонн, або 11% менше за показник за січень-серпень 2010 р.

До 1 вересня 2011 р. меткомбінатвиробив 5,686 млн. тонн агломерату – на 630 тис. тонн (на 10%) менше, ніж за 8 місяців 2010 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш як 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі та більш як 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

«Арселорміттал Кривий Ріг» в 2010 р. збільшив виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6% проти 2009 р.