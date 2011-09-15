Зростання промислового виробництва в Україні склало 9,6%

В Україні зростання промислового виробництва в серпні цього року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, у січні-серпні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 8,9%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в серпні порівняно з липнем ц.р. зростання промвиробництва становило 2,2%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в серпні ц.р. проти серпня 2010 року за галузями становило: у видобувній промисловості – 10,4% (до липня ц.р. – 2,4%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 7,4% (до липня ц.р. – 4,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – 9,6% (до липня ц.р. – спад 1,6%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в серпні ц.р. порівняно з серпнем 2010 року становило 11% (до липня ц.р. – 2,8%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 5,3% (до липня ц.р. – спад 2,2%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 9,7% (до липня ц.р. – зростання 4,3%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 8,4% (до липня ц.р. – 4%), у виробництві шкіри, виробів з неї – зростання 15,2% (до липня ц.р. – 5,5%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, зростання виробництва в серпні ц.р. проти серпня 2010 року становило 9% (до липня ц.р. – 0,2%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 0,9% (до липня ц.р. – зростання 1%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 10,8% (до липня ц.р. – зростання 2,6%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості в серпні ц.р. проти серпня 2010 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 21,4% (до липня ц.р. – зростання 3,1%), зокрема в хімічному виробництві – 29,8% (до липня ц.р. – зростання 4,8%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 2,1% (до липня ц.р. – спад 2,8%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 11,2% (до липня ц.р. – 6,4%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у серпні ц.р. порівняно з серпнем 2010 року зростання виробництва становило 18,7% (до липня ц.р. – 5,6%), в машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 22,1% (до липня ц.р. – 3%), зокрема у виробництві машин і устаткування – 12,3% (до липня ц.р. – 4,5%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 14,3% (до липня ц.р. – спад 3,1%), у виробництві транспортного устаткування – 35% (до липня ц.р. – 5,3%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 3,3% (до липня ц.р. – 0,9%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року становило 12,5%, у 2010 році порівняно з 2009 роком зростання промвиробництва становило 11%.