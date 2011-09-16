З полігону небезпечних відходів Калуша вивезли майже 21 тонну гексахлорбензолу

Сьогодні з полігону небезпечних відходів Калуша Івано-Франківської області відправлено першу цього року партію гексахлорбензолу – 20,894 тонн.

З України небезпечний вантаж автомобільним шляхом вирушає до Польщі, де токсичні відходи утилізують на спеціалізованому підприємстві, повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.

«У цьому році ми плануємо вивезти близько 60% гексахлорбензолу і до кінця наступного року повністю очистити всю територію у Калуському районі від небезпечної речовини», – підкреслив міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Вивезення та утилізація гексахлорбензолу фінансуються Міністерством екології та природних ресурсів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища України, а також з резервного фонду державного бюджету.

Всього у 2011 році заплановано вивезти 7,5 тис. тонн. Протягом 2010 року з Калуського полігону було вивезено 8,5 тис. тонн гексахлорбензолу.