Україна скоротила виробництво марганцевого концентрату на 27% - до 710 тис. тонн

В Україні за 8 місяців 2011 р. виробництво марганцевого концентрату скоротилося відповідно до аналогічного періоду 2010 р. на 26,9%, або на 261,5 тис. тонн, - до 709,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за звітний період збільшило виробництво марганцевого концентрату на 12,2 тис. тонн, або на 2,5%, порівняно із січнем-серпнем 2010 р. - до 491,6 тис. тонн.

ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» за 8 місяців ц.р. виробило 218 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 55,6%, або на 273,7 тис. тонн менше, ніж за підсумками січня-серпня 2010 р.

За 8 місяців ц.р. ОГЗК також виробив 265,5 тис. тонн марганцевого агломерату - на 40,1 тис. тонн (на 17,8% більше), ніж за січень-серпень 2010 р.

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 р. виробництво марганцевого концентрату виросло порівняно з 2009 р. на 70,5%, або на 657 тис. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.