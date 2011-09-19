Мінекології і японська NEDO домовилися про будівництво сміттєпереробних заводів

Міністерство екології і природних ресурсів України погодило з Організацією з розробки нових енергетичних і промислових технологій (New Energy and Industrial Technology Development, NEDO, Японія) проекти, які в перспективі реалізовуватимуться в рамках Кіотського протоколу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на підсумки зустрічі міністра екології і природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО і президентом NEDO Хідео ХАТО.

Під час зустрічі Хідео ХАТО відзначив, що особливу підтримку одержать проекти будівництва нових потужностей з переробки сміття. "Ми готові сприяти використанню новітніх технологій у цій сфері", - цитує прес-служба президента NEDO.

Сторони приділили особливу увагу питанню реконструкції і модернізації київського сміттєпереробного заводу «Енергія», що дасть змогу значно поліпшити стан навколишнього середовища столиці.

Наступним кроком у рамках співпраці України і Японії буде будівництво нових заводів з переробки сміття в містах-мільйонниках. "У проектах, які вирішать проблему сміття в містах України, зацікавлені обидві сторони, і ми почнемо реалізовувати їх у найкоротші терміни", - наголосив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.