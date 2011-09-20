В Україні роздрібний товарооборот підприємств зріс на 14,8% – до 216,8 млрд. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в січні-серпні 2011 р. (у зіставних цінах) зріс на 14,8%, порівняно з січнем-серпнем 2010 року і становив 216,82 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-серпня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України.

При цьому найбільше зростання зафіксовано в Черкаській області – на 21,9% – до 4 млрд. 452,5 млн. грн., Київської області – на 21,8% – до 10 млрд. 248,6 млн. грн., Вінницької області – на 21,3% – до 4 млрд. 556,5 млн. грн., Житомирської області — на 18,2% - до 4 млрд. 141,4 млн. грн., м. Севастополь — на 18,1% - до 2 млрд. 539,3 млн. грн.