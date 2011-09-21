У серпні зростання індексу виробництва базових галузей становило 11,6%, у липні - 10,8%

В Україні у серпні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБО) становило 11,6% у річному вираженні проти 10,8% у липні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-серпень п.р. приріст ІВБО становив 9,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У НБУ основною причиною поліпшення показника називають значне нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва. Його зростання, за оцінками регулятора, в серпні становило 14,3% (14,1% у липні). Збільшення врожайності зернових культур (25,6% за 8 місяців порівняно з відповідним періодом минулого року) було основним чинником нарощування обсягів виробництва сільського господарства.

Зростання промислового виробництва становило 9,6% у серпні (8,7% у липні). Найшвидшими темпами виробництво зростало у машинобудуванні – 22,1% (15,5% у липні) унаслідок збільшення попиту на сільськогосподарську техніку.

Зростання обсягу роздрібної торгівлі в серпні прискорилося до 16,4% (14,1% у липні). Збільшення обсягу наданих послуг за 8 місяців становило 17,9% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За розрахунками НБУ, зростання обсягу будівництва у серпні становило 10,4%, в основному за рахунок робіт з підготовки до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять понад 40% ВВП.