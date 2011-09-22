Київрада дозволила продаж акцій «Київспецтрансу» та Борщагівського фармзаводу

Депутати Київради внесли в Програму приватизації комунального майна зміни, згідно з якими дозволяється приватизація пакетів акцій «Київспецтрансу» та Борщагівського хімфармзаводу, що належать територіальній громаді.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 75 з 100 присутніх в залі депутатів міськради.

Таким чином, погоджено продаж 25% + 1 акція від статутного капіталу ПАТ «Київспецтранс», 30% акцій ЗАТ «Борщагівський хімікофармацевтичний завод», а також 51% ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».

За даними начальника Головного управління комунальної власності м. Києва Дмитра ПАРФЕНЕНКА, «продаж таких привабливих для інвесторів об’єктів надасть змогу залучити до бюджету міста ще близько 600 млн. грн. надходжень».

У проект рішення про зміни до програми приватизації був внесений також пакет акцій банку «Хрещатик» (24%), водночас депутати внесли пропозицію детальніше вивчити питання про доцільність приватизації «Хрещатику» і не поспішати з продажем.

Як повідомляв УНІАН, раніше Київрада вже розглядала пропозицію КМДА про приватизацію «Хрещатика», «Борщагівського хімфармзаводу» та «Київспецтрансу». Тоді, 14 липня, за підготовлений проект рішення на сесії Київради проголосували 58 із 97 зареєстрованих у залі депутатів. Для затвердження рішення потрібен 61 голос.