ВР збільшила на 1 056 млн. грн. видатки загального фонду на вугільну галузь

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” (щодо виплати заробітної плати шахтарям)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 із 371 народних депутатів країни, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом збільшено на 1 056 млн. грн. видатки загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами “Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію у сумі 541 000 тис. грн.” (на 120 млн. грн.) та “Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції” (на 936 млн. грн.). Джерелом покриття додаткових видатків державного бюджету пропонується визначити збільшення надходжень податку на прибуток підприємств на відповідну суму.