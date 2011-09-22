Корпорація "Галактика" планує цього року збільшити продажі в Україні на 15%

Корпорація "Галактика", що займається розробкою та постачанням інтегрованих систем автоматизації управління підприємствами, планує збільшити свої продажі в Україні цього року на 15 %.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Центрального офісу корпорації "Галактика" в Україні Сергій ЛИТВИНЕНКО.

За його словами, оборот компанії минулого року становив близько 2 млн. дол. При цьому, за словами директора українського офісу компанії, 75% від загальних продажів компанії припадає на Галактика ERP (Enterprise Resource Planning, системи для управління ресурсами підприємства) і спеціалізовані галузеві рішення, 25% - на системи електронного документообороту.

За інформацією С.ЛИТВИНЕНКА, в 2011 р. "Галактика" продовжила активно розвивати свій основний продукт - систему Галактика ERP. Величезну увагу було приділено новим інформаційним технологіям із технічного обслуговування та ремонту обладнання. Серйозні ресурси було вкладено в розвиток спеціальних рішень, які доповнюють ERP-системи і можуть використовуватися як у поєднанні з системою Галактика ERP, так і з системами інших виробників.

За словами С.ЛИТВИНЕНКА, крім розробки бізнес-додатків, корпорація "Галактика" є постачальником своїх рішень і надає замовникам повний спектр послуг: ІТ-консалтинг і розробка проектів автоматизації управління; виконання замовних розробок; введення систем автоматизації в експлуатацію; навчання користувачів тощо.

Довідка УНІАН. Корпорація "Галактика" 25 років працює на ринку інформаційних технологій управління. Центральний офіс компанії працює в Україні вже 15 років. У країнах СНД у компанії понад 6500 замовників. Серед українських замовників компанії - Група компаній «Арсенал Центр», ХК «АвтоКрАЗ», Машинобудівний завод «ТЕСІС», Група компаній «СЕТАБ», ВАТ «Вімм Білль Дан Україна», Корпорація «ТММ», Кримська горілчана компанія, Запорізький залізорудний комбінат та інші.

Серед продуктів корпорації - Галактика ERP (система для управління ресурсами підприємства), Галактика УВП («Галактика Управління виробничим підприємством», метою якої є підвищення ефективності управління виробництвом), Галактика EAM (Enterprise Assets Management, спеціалізована система управління виробничими активами), Галактика Прогрес (дозволяє автоматизувати основні управлінські та облікові процеси підприємства середнього бізнесу) та інші.