Із Львівщини вивезено на утилізацію до Росії весь меланж - ОДА

Із Львівської області вивезено весь обсяг меланжу.

Про це повідомив УНІАН начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Львівської облдержадміністрації Олексій ТИТАРЕНКО.

За його словами, 21 вересня з території військової частини А1642 відправлено вантажний потяг у складі 4-х залізничних цистерн з ракетним паливом «меланж». Було завантажено 210 тонн (весь наявний меланж), уточнив О.ТИТАРЕНКО.

Меланж буде доставлено до РФ, де на потужностях компанії “Техноазот” буде перероблений у продукти суто цивільного призначення.

Як повідомялося, на цьому складі ракетного палива на Львівщині зберігалося 3,2 тис. тонн меланжу.

***Меланж – це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окисів азоту та інгібіторів корозії. Летюча, агресивна, високотоксична та гігроскопічна рідина, що застосовується як окислювач ракетного пального у рідинно-паливних ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять та не вибухають, але вони викликають самозаймання деяких горючих матеріалів, у тому числі ракетного пального.

У спадщину від Радянського Союзу Збройним силам України залишилося майже 16,7 тис. тонн надлишкових та некондиційних компонентів ракетного палива (КРП), з яких більшість складають меланжі.