Азаров вважає машинобудівний комплекс України найважливішою складовою економіки

Машинобудівний комплекс України - найважливіша складова національної економіки, яка забезпечує її технологічну незалежність і є базою для розроблення та застосування новітніх технологій для всього господарського комплексу.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ у розміщеному на Урядовому порталі привітанні працівникам і ветеранам підприємств, організацій та установ машинобудівного комплексу України за нагоди професійного святом - Дня машинобудівника.

Прем’єр переконаний, що завдяки злагодженій праці машинобудівників збільшуються обсяги виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції, забезпечується постійне оновлення обладнання, впроваджуються у виробництво прогресивні технології, зміцнюються зв’язки з провідними вітчизняними та зарубіжними підприємствами.

Він упевнений, що відданість справі і професіоналізм, усвідомлення високої відповідальності за долю країни і своїх трудових колективів допоможуть успішно примножувати славу українських машинобудівників на благо нашої держави.

М.АЗАРОВ побажав працівникам машинобудівного комплексу міцного здоров’я і благополуччя.