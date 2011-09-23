Народний депутат Іванющенко став акціонером «Азовмашу»

Народний депутата України Юрій ІВАНЮЩЕНКО увійшов до складу акціонерів Маріупольського ВАТ «Азовмаш».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції у Маріуполі повідомив президент “Азовмашу” Олександр САВЧУК.

Він заявив, що пишається «приходом таких серйозних людей у компанію, як Юрій Володимирович (ІВАНЮЩЕНКО - УНІАН)”. «Це – позитивний знак для розвитку «Азовмашу» - прихід таких акціонерів», - додав О.САВЧУК.

Він також відзначив, що Ю.ІВАНЮЩЕНКО вже рік як інвестор, і їх погляди на подальший розвиток підприємства збігаються. “Я дуже задоволений тим, що ми думаємо однаково і діємо в одному ключі», - сказав О.САВЧУК.

Президент «Азовмашу» згадав, що контрольний пакет акцій підприємства належить йому, а про те, яка частка у нового акціонера Ю.ІВАНЮЩЕНКА, він не знає.

«Частку акцій ІВАНЮЩЕНКА я, чесно кажучи, і не знаю. Тому що там – сімейний бізнес. А по-друге, чесно кажучи, я й знати не хочу», - сказав О.САВЧУК.

Він підкреслив, що особисто для нього важливе те, що свою довіру підприємству надав такий надійний інвестор, як Ю.ІВАНЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Донецька область) здійснює управління провідними світовими виробниками і розробниками вантажних вагонів і платформ, конвертерного, доменного, гірничорудного, кранового устаткування, бронетехніки, автопаливозаправників і перевізників заправної космічної техніки: ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ПАТ «Азовзагалмаш», ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут», ВАТ «Маріупольський термічний завод». Тісно співпрацює з «Азовмашем» ПАТ «АзовЕлектроСталь».

Ю.ІВАНЮЩЕНКО - народний депутат України від Партії регіонів, народився у 1959 році у м. Єнакієве Донецької області. З 1996 по 2005 рік – директор з економіки Алві-Інвест, незабаром – президент фірми. З 2005 року по вересень 2007 року – президент ТОВ УГК-2000. У 2007 році закінчив Бердянський університет економки і менеджменту, спеціальність – облік і аудит (бакалавр).