Україна в 2012 році планує збільшити виробництво концентрату урану на 23,3%, або на 208 тонн, - до 1,1 тис. тонн, порівняно з очікуваним виробництвом за підсумками 2011 року (892 тонни).

Відповідний прогноз міститься в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного та соціального розвитку України на 2012 рік", прийнятому в першому читанні й розміщеному на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, для збільшення виробництва концентрату урану в 2012 році уряд України пропонує виділити з державного бюджету 0,5 млрд. грн. на реалізацію заходів цільової державної економічної програми «Ядерне паливо України».

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році єдине в Україні урановидобувне підприємство ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» виробило 848 тонн концентрату урану.

Довідка УНІАН. Україна до 2014 року планує збільшити виробництво концентрату урану (U3O8) у 2,3 раза, порівняно з 2008 роком – до 1,88 тис. тонн. Наразі потреба українських АЕС у концентраті урану становить 2 480 тонн і задовольняється на 32%.