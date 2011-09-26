«АвтоКрАЗ» скоротив планований обсяг випуску автомобілів вдвічі - до 1,5 тис. шт.

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) скоротила майже вдвічі планований обсяг випуску автомобілів в 2011 році - до 1,5 тис. штук.

Про це журналістам повідомив гендиректор холдингу Сергій САЗОНОВ.

За його словами, причиною скорочення запланованого раніше обсягу виробництва стала друга хвиля світової економічної кризи.

«Друга хвиля кризи починає накривати постачальників і у нас є певні побоювання. Ситуація міняється щодня», - сказав С.САЗОНОВ.

Нагадаємо, в червні ц.р. керівництво підприємства заявляло, що в 2011 році компанія планує виробити в 2011 році 3 тис. автомобілів.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2010 році, порівняно з 2009 роком, у 3,6 рази збільшив обсяги виробництва автомобілів - до 1002 шт. і майже вдвічі збільшив відвантаження споживачам автомобілів - до 1063 шт.