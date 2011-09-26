Кременчуцький колісний завод почав випуск коліс для автомобіля Renault Logan

«Кременчуцький колісний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) почав випуск коліс для автомобіля Renault Logan.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова наглядової ради підприємства Геннадій ЛЕГОТКІН.

За його словами, завод вже відправив перші партії нових коліс до Румунії. Також колеса для Renault Logan будуть поставлятися в Україну, Росію та інші країни СНД.

Плани з виробництва серійного випуску продукції для автомобілів Renault Logan на 2011 рік на підприємстві поки уточнюють.

Нагадаємо, нещодавно Кременчуцький колісний завод почав випуск коліс для автомобіля Mazda 3, Mitsubishi Lancer.

Минулого року підприємство освоїло випуск 12 нових видів коліс.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчуцький колісний завод» (КрКЗ) виробляє сталеві колеса для автомобілів і сільськогосподарської техніки. Основні споживачі продукції КрКЗ - країни СНД, Данія, Угорщина, Франція, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Болгарія, Австралія.

Завод також виробляє обіддя, колеса і деталі до них, всього - більше 150 модифікацій сталевих штампованих дисків для автомобілів.

Кременчуцький колісний завод в 2010 р., в порівнянні з 2009 р., збільшив виробництво на 41,3% або на 631,98 тис. штук, - до 2 млн. 160,5 тис. коліс.