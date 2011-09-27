«Укртранслізинг» виграв ряд тендерів на постачання техніки залізницям на 560 млн. грн.

ПАО «Лізингова компанії «Укртранслізинг» за підсумками тендерів, проведених у вересні 2011 року, надасть залізницям України послуги фінансового лізингу на придбання залізничної техніки.

Як повідомили УНІАН у компанії, загальна сума контрактів складе понад 560 млн. грн.

Зокрема, «Укртранслізинг» поставить Львівській залізниці вагон-дефектоскоп і машину ВПР (виправно-підбивно-рихтувальна); ДП «Донецька залізниця» - вагон-дефектоскоп; ДП «Одеська залізниця» - вагон КВЛ (шляховимірювач) і машину РПКМ; ДП «Придніпровська залізниця» - 2 електровози ВЛ-11; Південно-Західній залізниці - машину РМ-80 і Південній залізниці - машини ВПР і РМ-80, а також автомотрису.

Згідно з угодою, термін лізингу складе 7 років, авансовий платіж – від 15-20%. Усі витрати на страхування лізингового майна несе «Укртранслізинг». Техніка, що постачається, купується лізинговою компанією за рахунок залучених фінансових коштів.

Генеральний директор ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» Петро ТАТАРЕЦЬ зазначив, що сьогодні для залізниць України лізинг є найбільш оптимальним способом оновлення технічного парку.

«На жаль, недостатнє фінансування галузі на даний момент не дозволяє держпідприємствам оновлювати технічний парк за рахунок власних коштів. Постачання техніки за договором фінансового лізингу надає можливість вже цього року використовувати її в господарській діяльності», - сказав він.

Довідка УНІАН. ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» - найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної і сільськогосподарської техніки. Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» - 49,9584% акцій, Фонд державного майна України - 44,36% акцій, корпорація «Міжрегіональний промисловий союз» - 2,3267% акцій, а також фізичні особи.