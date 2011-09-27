Азаров: наука та інноваційні технології - основа розвитку економіки

Уряд України підтримує розвиток науки та інноваційних технологій як основу розвитку економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відкриття Міжнародного інноваційного форуму країн СНД -2011.

Він повідомив, що у 2011 році уряд прийняв досить амбіційну Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні до 2015 року, яка буде реалізовуватися у два етапи.

За його словами, на першому етапі (2011-2012 роки) впровадження програми уряд приділить увагу концентрації ресурсів на розвитку базових галузей економіки (паливно-енергетичний, авіапромисловий, житлово-комунальний, машинобудівельний комплекси, а також транспортна інфраструктура). «Будуть створені так звані точки зростання, які стануть базою для інноваційного розвитку інших галузей», - зазначив прем’єр.

На другому етапі (2013-2015 роки), повідомив М.АЗАРОВ, уряд планує сконцентрувати ресурси у тих секторах, які «визначать обличчя економіки майбутнього нашої країни» (космічна галузь, інформаційно-комунікаційні технології, біотехнології, нанотехнології, фармацевтика, медична техніка).

При цьому глава уряду наголосив, що на сьогодні є «всі умови і можливості, щоб вітчизняна техніка, особливо медична, діагностична, лікувальна, зайняла достойне місце у наших лікарнях, клініках, науково-дослідних центрах».

За словами М.АЗАРОВА, паралельно уряд буде реалізовувати Програму розвитку інноваційної інфраструктури.

«Уряд підтримує розвиток прикладної науки, в основу якої ввійдуть кращі досягнення національної фундаментальної науки», - наголосив він.

При цьому прем’єр зазначив, що в країні проводиться цілий ряд реформ в економіці у напрямку внутрішнього ринку і визначення чіткого вектору глобалізації, виходячи із бачення України як постіндустріальної держави.

“За ці 5 років ми повинні докорінно змінити нашу країну. Основну ставку ми повинні зробити на інтелект та інновації», - підкреслив М.АЗАРОВ.