Україна готова надати Кореї ракетоносій для запуску супутника - Азаров

Україна готова надати Південній Кореї ракетоносій для запуску супутника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.

«Ми готові надати ракетоносій для запуску південнокорейського супутника», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що Україні й Південній Кореї необхідно розширювати співпрацю в космічній сфері.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України вважає перспективним створення в Україні ряду спільних підприємств із Кореєю, зокрема, з виробництва світлодіодів, а також поїздів.