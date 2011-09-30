12% продукції легкої промисловості в Київській області не відповідає стандартам - експерт

12% продукції легкої промисловості, яка продається у Києві і Київській області, не відповідає стандартам якості.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила начальник Центру сертифікації і тестування продукції легкої промисловості Наталія ПОПОВА.

За її словами, сьогодні споживачі все частіше, купуючи товари, вимагають пред`явлення сертифікатів якості продукції. Укрметртестстандарт у 2011 році видав сертифікати 27 взуттєвим підприємствам і більш як 40 – швейним, відзначила Н.ПОПОВА.

«Не тільки суспільство, а й уряд повернулося (до цього питання – УНІАН): сьогодні, починаючи з липня, з`явилося два основних закони – це закон про безпеку нехарчової продукції, це перший закон, і другий закон – про ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», - говорить Н.ПОПОВА.